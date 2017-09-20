ماريو بالوتيلي يسخر من نيمار بسبب مشكلة كافاني

نشر نجم نيس الفرنسي، الإيطالي المشاغب #ماريو_بالوتيلي ، صورة لغلاف صحيفة “ليكيب” الفرنسي، الذي تشير فيه إلى “شجار” نجمي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار والأوروغوياني إدينسون كافاني، وكتب رسالة ساخرة عليها.

وكتب بالوتيلي على الصورة التي نشرها عبر “البث الحي” وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “ما كان يجب عليك حتى أن تطلب تنفيذها”.

وبدأ الخلاف بين النجمين، عندما أصر كافاني على تنفيذ ركلة جزاء، بعد نقاش حاد مع نيمار، الذي خرج من منطقة الجزاء بأمر من النجم الأوروغوياني، قبل أن يعودا مرة أخرى للصراع على ركلة حرة تدخل البرازيلي الآخر داني ألفيس ليمنحها إلى نيمار.

وكانت “ليكيب” أكدت امس الثلاثاء، أن الخلاف وصل إلى غرفة تغيير الملابس، واقترب من العراك بالأيدي لولا تدخل القائد تياغو سيلفا.

ويحتل سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بـ18 نقطة من 6 مباريات، متقدماً بفارق 3 نقاط أمام الوصيف موناكو (15).