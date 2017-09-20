” مايكروسوفت ” : تحديث ” ويندوز ” الجديد يوفر المزيد من الخصوصية

أعلنت شركة #مايكروسوفت أن التحديث Fall Creators Update الجديد لنظام #ويندوز 10 سيوفر للمستخدم المزيد من التحكم في إعدادات الخصوصية وفي حقوق الوصول الممنوحة للتطبيقات؛ حيث سيتمكن المستخدم مستقبلاً عند تثبيت التطبيقات من متجر مايكروسوفت من الموافقة على حقوق الوصول كلا على حدة أو رفضها، كما يمكن تحديد ما إذا كان التطبيق يرغب في الوصول إلى الكاميرا أو بيانات الموقع أو الميكروفون أو جهات الاتصال.

ويظهر الاستعلام بشأن حقوق الوصول الخاصة بالبرامج مع تحديث Fall Creators Update عند تثبيت برنامج جديد، وفي السابق كان نظام ويندوز 10 يستفسر من المستخدم فقط عندما يسمح للتطبيقات بالوصول إلى بيانات الموقع الخاصة بالمستخدم.

وبالنسبة للبرامج المثبتة بالفعل على أجهزة الكمبيوتر فإنه يمكن استدعاء حقوق الوصول في قائمة الإعدادات تحت بند “الخصوصية” وتغيير هذه الإعدادات، حيث يمكن إلغاء حقوق الوصول، التي تم منحها في السابق في أي وقت.

ومن ضمن الوظائف الجديدة أن نظام “ويندوز 10” يقوم مع تحديث Fall Creators Update بإظهار سياسة الخصوصية لنظام التشغيل عند تهيئة أحد الأجهزة، ومن خلال أيقونة “تعلم المزيد” الجديدة يمكن الاطلاع على معلومات تفصيلية حول نقاط محددة، ومنها على سبيل المثال تفاصيل عن خاصية التعرف على الكلام والإعلانات وبيانات التشخيص.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها ستتيح مستقبلاً المزيد من إمكانية التحكم في بيانات النظام، التي يتم جمعها بواسطة ويندوز وإرسالها إلى شركة مايكروسوفت، حيث سيتوفر لمدير النظام الكثير من الإمكانيات لتقييد بيانات القياس عن بعد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه سيتم إطلاق تحديث Fall Creators Update تدريجياً على الأجهزة المزودة بنظام “ويندوز 10” بدءا من 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومع ذلك قد يتأخر توافر التحديث الجديد لبعض الوقت حسب تهيئة الكمبيوتر. ( DPA )