محامي ترامب ينفي تورطه في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

نفى محام يعمل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فترة طويلة أي تورط في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقال مايكل كوهين، الثلاثاء فى بيان سيدلي به أمام لجنة بالكونغرس “أنا لم أتورط مطلقا مع أي من أعضاء الاتحاد الروسى أو تلقيت أموالا أو دفعت أموالا لأي شخص آخر من أجل اختراق أي شخص أو أي منظمة”.

كما نفى كوهين نفيا قاطعا التحدث مع أى شخص روسي أو أي شخص آخر لاختراق أو التدخل فى الانتخابات، وقال إنه لم ير “تلميحا من أي قبيل” يثبت أن ترامب تورط فى التدخل الروسي فى الانتخابات أو أي شكل من التواطؤ الروسي.

وكان من المقرر أن يقدم كوهين البيان إلى لجنة الكونغرس، الثلاثاء، إلا أنه تم إلغاء الجلسة لأنه قام بتعميم بيانه على وسائل الإعلام فى وقت سابق، حسبما قال رؤوساء اللجنة فى بيان مشترك. (DPA)