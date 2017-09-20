مدرب باريس سان جيرمان : هذا اللاعب هو الخيار الأول لتسديد ركلات الجزاء

مدرب باريس سان جيرمان : هذا اللاعب هو الخيار الأول لتسديد ركلات الجزاء

أكدت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، أن الأوروغوياني #إدينسون_كافاني سيظل الخيار الأول في تسديد ركلات الترجيح قبل البرازيلي #نيمار .

وقالت الإذاعة إنه “على المدى القصير” سيظل الهيكل الحالي قائماً، رغماً عن الخلافات الأخيرة بين اللاعبين.

يشار إلى أن خلافاً وقع بين نيمار، أغلى لاعب في العالم والمنتقل حديثاً إلى باريس سان جيرمان، وزميله الأوروغوياني إدينسون كافاني الموجود في النادي الباريسي منذ 2013 حول تسديد ركلة جزاء أمام ليون (ق79).

وكشفت الإذاعة أن رئيس النادي، اجتمع مع نيمار وكافاني ومن المتوقع أن يتحاورا اليوم الأربعاء مع مدرب الفريق، الإسباني أوناي إيمري والمدير الرياضي للنادي، البرتغالي أنتيرو هنريكي.

وأوضحت الإذاعة أن المخضرم تياغو موتا عنف اللاعبين على تصرفهما بعد المباراة.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قالت إن التوتر بين نيمار وكافاني وصل لدرجة أنهما كادا يشتبكا بالأيدي في غرفة الملابس بعد اللقاء.

ووفقاً للجريدة فإن سبب الخلاف بينهما هو المكافآت المتعلقة بالأهداف. ( EFE )