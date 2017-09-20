مسؤول نظامي : ” مطاعم في دمشق القديمة تحولت إلى ملاه ليلية .. و المطرب لا تهمه المخالفة “

مسؤول نظامي : ” مطاعم في دمشق القديمة تحولت إلى ملاه ليلية .. و المطرب لا تهمه المخالفة “

قالت وسائل إعلام موالية، إن عضواً في مجلس محافظة دمشق طالب بوضع حد لتمادي أصحاب مطاعم في دمشق، قاموا بتحويلها ليلية.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، الثلاثاء، عن العضو بشير طاووس قوله، خلال “نقاش مطول لأعضاء مجلس محافظة دمشق في الجلسة الثانية من الدورة الخامسة” إنه يجب “وضع حد لتمادي وضع حد لتمادي أصحاب المطاعم في دمشق القديمة والتي تتحول بعد منتصف الليل إلى ملاهٍ تثير استفزاز سكان المنطقة”.

ومرد الاستفزاز بحسب العضو، هو “وجود أصوات عالية ومشروبات روحية”.

وأضاف طاووس: “المطرب يقوم بدفع المخالفة البالغة 25 ألف لأنه يجني عشرات الأضعاف”.