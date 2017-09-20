مظاهرتان مناهضتان لنتنياهو و السيسي أمام مقر الأمم المتحدة

نظم عشرات من اليهود الأرثوذكس، والمصريين في نيوروك، الثلاثاء، مظاهرتين أمام مقر الأمم المتحدة، رفضًا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمدينة.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد احتشد أعضاء الجمعية اليهودية الأرثوذكسية في نيويورك، بحديقة أمام الأمم المتحدة، وأخذوا يرددون هتافات مناهضة لخطاب نتنياهو قبل إلقائه أمام الجمعية العامة للأمم، من قبيل “يهودية إسرائيل لا تمثل اليهود”.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش المظاهرة، قال الحاخام اليهودي، هرشيل كلار، زعيم الجماعة الأرثوذكسية التي ترفض أداء العسكرية بالجيش الإسرائيلي، “يهودية إسرائيل لا تمثلنا نحن”.

وتابع “ومن ثم فإن نتنياهو لا يحق له أن يلقي خطابا أمام الأمم المتحدة باسم اليهود”.

ولفت أن الحكومة الإسرائيلية بموجب قانون تم إقراره عام 204 تجبر الشباب الأرثوذكس على التجنيد الإلزامي داخل جيشها.

كما شهدت المدينة الأمريكية أيضا مظاهرة مماثلة مناهضة للرئيس المصري، السيسي، حمل خلالها المتظاهرون صورا لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ البلاد.

وأخذ المتظاهرون يرددون هتافات مناهضة للرئيس المصري، وتطالبه بالرحيل عن سدة الحكم في البلاد، بحسب المصدر.

وانطلقت الثلاثاء اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور أكثر من 90 رئيس دولة وحكومة، وسط أجواء وقضايا سياسية ملتهبة.

وأبرز هذه القضايا السياسية التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، ومستقبل الاتفاق النووي الإيراني، وعمليات التطهير العرقي للروهنغيا في ميانمار، وتطورات الأوضاع بمنطقة الخليج العربي. (ANADOLU)