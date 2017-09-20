موسيقيون سوريون شبان يلتم شملهم بعيداً عن وطنهم .. ” زرياب ” : التراث الموسيقي السوري بنكهة ألمانية ( فيديو )

يشارك موسيقيون سوريون لاجئون في ألمانيا معزوفاتهم مع فرق موسيقية ألمانية، في محاولة منهم للتعريف بالتراث الموسيقي السوري والعربي في ألمانيا.

وشكل العازفون الشبان المنحدرون من إدلب، فرقة “زرياب” وعادوا للعزف معاً بعد انقطاع طويل جراء الأوضاع الصعبة التي شهدتها سوريا، علماً أن عددهم كان أكبر من ذلك حينها، وهم الآن أربعة (عابد حرصوني – يوسف جنيد – أحمد جركين – ابراهيم بجو).

وبعد معاودة نشاطهم الفني، تواصلت أوركسترا ألمانية (Ensemble Reflektor) معهم، وتبادل الطرفان التوزيعات الموسيقية، وأقاما حفلات مشتركة في هامبورغ وبرلين، لاقت إعجاب من حضرها، واستحوذت على اهتمام وسائل إعلام ألمانية.

وكانت الفرقة، خلال نشاطها في سوريا، تتألف من عشرات العازفين، وقد أحيت الكثير من الحفلات، رغم الانتقادات والمضايقات والأوضاع السيئة التي أدت إلى انفراط عقدها.

ورغم أن أعضاء الفرقة الحاليين يعيشون في مقاطعات مختلفة في ألمانيا، إلا أنهم يجتمعون خلال الحفلات التي يقومون بإحيائها، بهدف إيصال رسالتهم الموسيقية.

* صفحة الفرقة في فيسبوك : زرياب