” نمر جائع يلتهم الأمم ” .. نتانياهو : لن نسمح بوجود إيراني دائم في سوريا

” نمر جائع يلتهم الأمم ” .. نتانياهو : لن نسمح بوجود إيراني دائم في سوريا

تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التصدي لـ«الستار الايراني» الذي يهبط على الشرق الاوسط وعدم السماح لطهران بتأسيس وجود دائم لها في سورية.

وقال نتانياهو في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الثلثاء): «من بحر قزوين الى البحر الأبيض المتوسط ومن طهران الى طرطوس، تهبط ستارة ايرانية فوق منطقة الشرق الاوسط»، في إشارة الى اعلان وينستون تشرشل عن «الستار الحديد» خلال الحرب الباردة مع الشيوعية.

وأضاف نتانياهو في خطابه: «أولئك الذين يهددوننا بالإبادة يعرضون أنفسهم للموت. اسرائيل ستدافع عن نفسها بكامل قوتها وبكامل قناعتها».

وتابع: «سنعمل على منع ايران من اقامة قواعد عسكرية دائمة في سورية لقواتها الجوية والبحرية والبرية»، متعهداً منعها أيضاً من «صنع أي أسلحة قادرة على ضرب الدولة العبرية».

وأشار إلى أن التطورات أثبتت «صوابية» موقفه وأن ايران أشبه بـ «نمر جائع مطلق العنان (…) يلتهم الأمم».

وأغدق رئيس الوزراء الاسرائيلي المديح على الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي كان قد ذكر في خطابه ان الاتفاق النووي الايراني «معيب» ووصف ايران بأنها «دولة مارقة» و«ديكتاتورية فاسدة».

وقال نتانياهو إنه على مر سنوات من استماعه الى خطابات في الامم المتحدة «لم أسمع خطاباً أكثر جرأة أو شجاعة وصراحة من الخطاب الذي ألقاه الرئيس ترامب اليوم». (AFP)