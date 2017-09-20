وسائل إعلام تركية : ألمانيا تمنح حق اللجوء لأتراك متورطين بـ ” المحاولة الانقلابية “

قالت وسائل إعلام تركية، إن الحكومة الألمانية وافقت على طلبات لجوء 196 مواطناً تركياً يحملون جوازات سفر دبلوماسية ممن تورطوا في المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو/ تموز 2016.

وذكر موقع “خبر 7” التركي، بحسب ما نقل موقع “ترك برس” أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت عن منح حق اللجوء لـ 196 مواطناً تركياً يحملون جوازات سفر دبلوماسية، بعد أن تقدموا بطلب اللجوء إلى ألمانيا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016.

وأضاف أنه تمت المصادقة حتى شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، على 80 في المئة من بين 249 طلب لجوء لمواطنين أتراك يتمتعون بمناصب دبلوماسية، مشيرة إلى أن من بين المتقدمين لطلب اللجوء عناصر تابعة للقوات المسلحة التركية.