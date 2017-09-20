وكالة روسية : ” المعارضة المسلحة ستسلم معبر نصيب للحكومة السورية بشرط “

قالت وكالة “نوفوستي” الروسية، إن “جماعات مسلحة سورية، وافقت على تسليم معبرنصيب على الحدود السورية الأردنية للجيش السوري، مقابل الإفراج عن 100 من الأسرى والمعتقلين في السجون السورية”.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في دمشق أنه “بعد إنشاء مناطق تخفيض التوتر في جنوب البلاد واستقرار الوضع، كثفت الحكومة السورية ومركز المصالحة الروسي، المباحثات مع المجموعات المسلحة لفتح الطريق من خربة الغزال إلى معبر نصيب، وإعادة سيطرة الحكومة على المعبر الحدودي”.

وتابع المصدر أن “مركز المصالحة الروسي يقوم بمهمة جمع ممثلين عن دمشق والمعارضة المسلحة، للتوصل إلى توافق في الآراء والاتفاق حول المعبر”.

وزعم المصدر، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوكالة، أنه “يشارك في المحادثات من قبل الجماعات المسلحة المدعو أبو محمد الأردني، الذي نقل مطالب المسلحين وهي الإفراج عن حوالي 100 من الأسرى لدى السلطات السورية”.

وأضاف المصدر: “في الوقت الراهن مسألة فتح معبر نصيب تعتمد إلى حد كبير على الحكومة السورية، فقد سلم ممثلو مركز المصالحة الروسي مقترحات المعارضة المسلحة لدمشق، بعد أن أخرج المسلحون كل أسلحتهم ومعداتهم من مقر المعبر والمنطقة”.

وأوضح أن “السلطات الأردنية مارست ضغطا على المسلحين، وسط اهتمام الجانب الأردني بعودة التجارة بين البلدين، إذ بلغت خسارة عمان بسبب سيطرة المسلحين على الطريق التجاري أكثر من 800 مليون دولار سنوياً”.