200 مستوطن إسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 200 مستوطن إسرائيلي، المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، صباح الأربعاء، بمناسبة رأس السنة العبرية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة الأناضول إن “200 متطرف اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة على أبواب المسجد وفي ساحاته”.

وأضاف الدبس:” تمت الاقتحامات على شكل مجموعات من خلال باب المغاربة (في الجدار الغربي للمسجد) بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية”.

وتابع الدبس:” كان هناك تشديد على أبواب المسجد فيما يتعلق بدخول المصلين الشبان، حيث تم توقيفهم والتدقيق في هوياتهم”.

ولفت الدبس إلى أن الشرطة الإسرائيلية حاولت صباح اليوم “عرقلة دخول طلاب مدارس الأوقاف، ولكن تم وقف هذه العراقيل بعد تدخل إدارة الأوقاف”.

وتتواجد في مرافق المسجد الأقصى 3 مدارس.

وعادة ما يصعد المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتطالب بوقفها.(ANADOLU)