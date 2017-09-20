30 مليون يورو راتباً سنوياً لنجم ريـال مدريد كريستيانو رونالدو

رفع لاعب #ريال_مدريد الإسباني، والدولي البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ، راتبه السنوي إلى 30 مليون يورو، كشرط لاستمراره في “الملكي” رغم إغراءات الفرق الأخرى المادية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إلى أن كريستيانو رونالدو​، نجح في الحصول على ما يريد من فريقه بعد 3 أشهر من المفاوضات، وبعد إعلانه عن رغبته في ترك السانتياغو بيرنابيو.

وأضافت الصحيفة، بحسب النشرة الرياضية، أن “الدون” سيحصل على 30 مليون يورو سنوياً، بعد احتساب الضرائب التي يفرضها القانون الإسباني.