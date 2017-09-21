ألمانيا : السجن للاجئ سوري اعترف بالمساعدة في اختطاف موظف في الأمم المتحدة بدمشق

حكمت المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت، بولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، على شاب سوري بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، بتهمة اختطاف أحد موظفي الأمم المتحدة في سوريا (كندي الجنسية).

وقالت صحيفة “دوناو كورير” الألمانية، أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحكمة أعلنت تورط الشاب السوري بالمساعدة بارتكاب جريمة حرب، وذلك بعد عام تقريباً من بدء إجراءات المحاكمة.

وقد اختطف موظف الأمم المتحدة في منتصف شباط عام 2013 واستطاع الفرار بعد ثمانية أشهر من اختطافه.

وأعلنت المحكمة أن المدان سليمان . س، لم يكن شريكاً بالجريمة بل كان مساعداً فقط (حارساً)، إضافة إلى أن المحاكمة لم تقدم أي دليل موثوق على تورط جبهة النصرة، والتي تصنف على أنها منظمة إرهابية، في عملية الاختطاف، وأيضاً على انتماء المتهم إلى هذه المنظمة، وهذا ما كان قد ورد في الاتهام بداية.

وأخذت المحكمة بالحسبان في حكمها اعتراف المتهم بجرمه، ومن ناحية أخرى دخلت في تحديد العقوبة، ومدة وظروف سجن موظف الأمم المتحدة.

ويوجد المتهم في التوقيف الاحتياطي منذ منتصف كانون الثاني من عام 2016، وأمرت المحكمة باستمرارية هذا التوقيف.

المصدر : Donaukurier – AFP