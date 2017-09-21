ألمانيا : طالب لجوء يحتج على رفض طلب لجوئه بطريقة تسببت بفوضى عارمة و توقف لحركة القطارات بعدة مدن !

ألمانيا : طالب لجوء يحتج على رفض طلب لجوئه بطريقة تسببت بفوضى عارمة و توقف لحركة القطارات بعدة مدن !

شهدت مدينة كولونيا والمدن المجاورة لها، الأربعاء، حالة من الفوضى في حركة القطارات، بعد أن تسلق طالب لجوء، أحد الجسور كنوع من الاعتراض على رفض السلطات طلب اللجوء الخاص به.

وتسببت الواقعة في تغيير مسار وتعطيل حركة العديد من القطارات، خلال ساعة الذروة ووقت عودة الموظفين إلى منازلهم، لاسيما من يسكن في مدينة ويعمل في مدينة أخرى.

وأعلنت الشرطة أن شابا إيرانياً (29 عاما) “تسلق الكوبري” بعد أن رفضت السلطات طلب اللجوء الذي تقدم به، وبدأ في إلقاء أوراق، مكتوبة بلغة غير مفهومة ثم طلب من الشرطة الاستعانة بمترجم فوري.

وبعد وصول المترجم والحديث مع الشاب، نزل طواعية من الكوبري وسلم نفسه للشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات نشرتها صحيفة “دي فيلت” الألمانية: “قال لنا إنه لا يرغب في الانتحار”، وأطلقت الشرطة سراح الشاب، إلا أنه سيواجه لاحقاً تهمة تعطيل حركة السير العامة.

وتسببت هذه الواقعة في شل حركة القطارات، لاسيما أن محطة كولونيا الرئيسية تعتبر من المحطات الحيوية التي تتقاطع فيها العديد من خطوط القطارات.

وتوقفت حركة القطارات في المحطة بشكل تام لمدة ساعتين ونصف، كما تم وقف حركة السفن تحسبا لتطور الموقف، وتحدث شهود عيان عن فوضى عارمة وزحام شديد في القطارات.

المصدر : Deutsche Welle