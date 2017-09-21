أندونيسي تظاهر بأن قوته الخارقة ستحميه من التماسيح .. فأصبح وجبة سهلة لها ( فيديو )

حاول رجل التظاهر بأن قواه الخارقة ستحميه من التماسيح المفترسة عندما سبح في نهر في محاولة للعثور على جثة ضحية أخرى قضى قبل يوم واحد من تلك الواقعة، ولكنه سرعان ما وقع فريسة سهلة.

وبدا الرجل في مقطع الفيديو الذي سجل الحادثة وهو ينجذب لأسفل سطح الماء ويختفي وسط ذهول المشاهدين.

وحدثت الواقعة في جزيرة كاليمنتان في إندونيسيا، والتي شهدت 4 حوادث افتراس مماثلة منذ مطلع العام الحالي، وقعت 3 منها منذ يوليو/تموز الماضي، وفقاً لقناة العربية السعودية، وآخر ضحية يدعى، سبريانتو، وقام بآخر مغامرة في حياته بحثا عن جثة مراهق، أرجوانا، قضى في نفس النهر.

الشرطة من جانبها نجحت في انتشال الجثتين يوم الأحد الماضي، بحسب ما قلت “ديلي ميل” البريطانية عن موقع إخباري في إندونيسيا.