استهجان لحفل زفاف في اللاذقية بلغت تكلفته مئات الملايين من الليرات ( صور )

تناقلت شبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لحفل زفاف باذخ، أقيم في اللاذقية.

وتم إحياء حفل زفاف مجد الدين بسام دالاتي ولينا قصاب، في “روتانا أفاميا” في اللاذقية، وأظهرت الصور ترفاً وبذخاً كبيرين، ما أثار حفيظة صفحات وشبكات ومدونين موالين، تناقلوا الصور على نحو واسع عبر فيسبوك.

وذكرت بعض المصادر التي تناقلت الصور أن تكلفة الزفاف بلغت 450 مليون ليرة سورية (حوالي 900 ألف دولار)، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذا الرقم من مصادر مستقلة أو موثوقة.

وكان حفل زفاف مشابه لكريم جود ابن زهير، شقيق رجل الأعمال صبحي جود، أحد أشهر حيتان المال في تاريخ سوريا، والشابة راما منزلجي، قد أثار جدلاً مماثلاً في تموز الماضي، وسط تداول معلومات تفيد بأن تكلفة الزفاف بلغت 900 مليون ليرة سورية.

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