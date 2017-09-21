البرلمان اللبناني : نرفض جميع أشكال توطين اللاجئين

أعرب البرلمان اللبناني، الأربعاء، عن رفضه لـ “جميع أشكال التوطين”، ردّاً على ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمم المتحدة حول “توطين النازحين بالمناطق القريبة من بلدانهم”.

وشدّد رئيس البرلمان، نبيه بري، في بيان صدر اليوم، الالتزام بمقدّمة دستور البلاد “الرافضة لجميع أشكال التوطين”.

وأضاف بري أنّ “المجلس أقرّ العديد من التوصيات بشأن التوطين.”

واستعرض البيان الفقرة “ط” من مقدمة الدستور، التي تنص على أنّ “لبنان وطن نهائي”، لافتاً الى أنّ “مقدمة الدستور أهمّ من الدستور نفسه”.

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في تصريحات إعلامية أنّ “موضوع التوطين مرفوض، ولبنان لديه دستور وسيادة، والمواقف التي أطلقت في الأمم المتحدة سياسية ولا تلزمنا بشيء”.

والثلاثاء، اقترح ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في دورتها الـ 72 بنيويورك، “توطين النازحين بالمناطق القريبة من بلدانهم”. (ANADOLU)