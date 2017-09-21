الدولار يواصل مكاسبه مع تزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل الين وواصل مكاسبه أمام اليورو يوم الخميس بعدما تحدث مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بنبرة تميل إلى التشديد النقدي عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وبعد اختتام اجتماع بشأن السياسة النقدية استمر يومين وحظي بمتابعة وثيقة يوم الأربعاء، أبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، لكنه أشار إلى أنه ما زال يتوقع رفع أسعار الفائدة مجددا بحلول نهاية العام رغم المعدلات المتدنية التي سجلها التضخم في الآونة الأخيرة.

كما قال مجلس الاحتياطي إنه سيبدأ في أكتوبر تشرين الأول خفض ميزانيته البالغة نحو 4.2 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والتي اشتراها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو ما كان متوقعا.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة إلى 112.610 ين بعد أن بلغ 112.725 ين وهو أعلى مستوياته منذ 18 يوليو تموز.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.1 في المئة خلال الجلسة إلى 92.558 بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أسبوعين عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1883 دولار بعد انخفاضه 0.8 في المئة في الجلسة السابقة، حين أوقف موجة مكاسب استمرت أربع جلسات.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.6 في المئة إلى 0.7312 دولار أمريكي، لتضعف موجة الصعود التي سجلها في الجلسة السابقة أمام العملة الأمريكية المرتفعة على نطاق واسع.

وهبط الدولار الاسترالي نحو واحد بالمئة إلى 0.7955 دولار أمريكي.

وانخفضت الكرونة النرويجية 0.1 في المئة مقابل اليورو والدولار مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي النرويجي بشأن السياسة النقدية. وجرى تداول الكرونة في أحدث المعاملات عند 9.36 كرونة لليورو و7.87 كرونة للدولار.(REUTERS)