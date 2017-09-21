الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الخميس في الوقت الذي كبح فيه ارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إقبال المستثمرين على المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1298.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس آب عند 1294.41 دولار.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول نحو 1.2 بالمئة إلى 1301.20 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار الأمريكي وقفزت عوائد السندات لأعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الأربعاء بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي عن خطة للبدء في تقليص ميزانيته وأشار إلى أنه سيزيد أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من العام الحالي.

وواصل الدولار مكاسبه يوم الخميس وارتفع 0.2 بالمئة مقابل الين في حين استقرت العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

وفاجأ إعلان البنك المركزي الأمريكي عن زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام الأسواق في الوقت الذي قلصت فيه سلسلة من القراءات الضعيفة للتضخم التوقعات بالإقدام على مثل تلك الخطوة.

وتدعم أسعار الفائدة المرتفعة الدولار وتدفع عوائد السندات للارتفاع مما يفرض ضغوطا على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية والذي لا يدر فائدة.

وانخفض السعر الفوري للفضة 0.5 بالمئة إلى 14.07 دولار للأوقية بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ 25 أغسطس آب في الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 938.49 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو تموز أمس الأربعاء.

وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 911.50 دولار للأوقية ليتحرك بعيدا عن أدنى مستوياته في خمسة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة.(REUTERS)