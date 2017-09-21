باريس سان جيرمان يعدل عقد نيمار بسبب كافاني

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي #باريس_سان_جيرمان الفرنسي يسعى إلى وأد الصراعات التي اندلعت مؤخراً داخل الفريق الأول لكرة القدم، والتي بدأت مطلع الأسبوع الحالي على خلفية النقاش الحاد بين نجمي الفريق إيدنسون كافاني ونيمار دا سيلفا، خلال إحدى المباريات، حول أحقية أحدهم في تنفيذ ركلة جزاء ليتطور الأمر بعد ذلك إلى مشاجرة داخل غرفة خلع الملابس.

ويعتبر كلا اللاعبين من النجوم الكبار في عالم كرة القدم ولذلك فهما يتمتعان بنهم كبير لتسجيل الأهداف في جميع المباريات، ولكن أحد بنود المكافآت في عقد كافاني يزيد من سخونة صراعهما.

وينص عقد كافاني على تقاضيه مليون يورو إضافية، إذا فاز بلقب هداف الدوري الفرنسي، ولهذا يرغب النادي الباريسي في معالجة الصراع بين اللاعبين بتعديل هذا البند.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن مجلس إدارة باريس سان جيرمان يرغب في تعديل البند المذكور في عقد كافاني وإضافة بند مماثل لعقد نيمار يتعلق بصناعة الأهداف، لكي يتعاون اللاعبان في الفوز بمكافأة تجمع بين أفضل هداف وأفضل صانع لعب.

وبهذا الشكل، سيضمن باريس سان جيرمان تعاون مثمر بين اللاعبين في الملعب.

أما فيما يتعلق بالعلاقة الشخصية بين النجمين الأوروغوياني والبرازيلي، طلب رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، من مدير الكرة بالفريق، انتيرو هنريكي، إلى دعوة نيمار وكافاني والمدير الفني أوناي إيمري لعقد اجتماع اليوم الأربعاء لوضع حد لهذا الصراع. ( DPA )