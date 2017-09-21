بالفيديو .. أجسام طائرة مضيئة في سماء أمريكا

أثارت مجموعة من الأضواء الغريبة في سماء مدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتاه الأمريكية، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وشوهدت ثلاثة أضواء غريبة، تتحرك بسرعة واحدة تقريباً في السماء، وتبدل اتجاهاتها من وقت لآخر، مما دعى البعض للاعتقاد بأنها صادرة عن مركبات فضائية، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

إلا أن الأضواء، يمكن أن تكون جزءاً من عرض ما قبل مباراة في ملعب رايس إيلكس القريب، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقال متحدث باسم جامعة يوتاه، إن فريقاً من المظليين التابعين للبحرية الأمريكية، وصلوا إلى الملعب، في نفس وقت مشاهدة الأضواء.

وقال أحد المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي “إنهم مجرد مظليين مع أضواء في أحذيتهم”.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل، يظهر ركاب سيارة، وقد سيطرت عليهم الدهشة، للمنظر الذي شاهدوه في السماء. وفي فيديو آخر، تظهر الأضواء وهي تتحرك عبر السماء، وليس فقط من الأعلى إلى الأسفل، مما جعل البعض ينفون فرضية المظليين.