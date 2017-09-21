بالفيديو .. مهرج يرشح نفسه لرئاسة مجلس مدينة بوسطن الأمريكية !

ابتكر أحد المرشحين الأمريكيين لشغل منصب رئيس مجلس مدينة #بوسطن ، وسيلة جديدة للترويج أثناء حملته الانتخابية عبر ارتاء زي مهرج صامت.

يعتبر بات باياسو واحداً من ثلاثة من الوافدين الجدد الذين يسعون لشغل مناصب مرموقة في مجلس مدينة بوسطن الأمريكية، حيث بدأ بالترويج لحملته عبر مقطع فيديو نشره على موقع يوتيوب الإلكتروني تحت عنوان “سياسيو بوسطن صادقون”.

ويعد باياسو المواطنين في مدينة بوسطن بالعديد من الخدمات مثل توفير أفضل المدارس للأطفال، والعمل على توفير مساكن بأسعار معقولة للمواطنين، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وظهر باياسو مؤخراً في سلسلة من المقابلات التلفزيونية، واستخدم خلالها مجموعة من العبارات والرسوم البيانية للرد على الأسئلة عوضاً عن إعطاء أجوبة لفظية.

وكان باياسو غير اسمه من “كيفين مكريا” إلى “بات باياسو” الذي يعني “المهرج” باللغة الإسبانية. وكان باياسو رشح نفسه لانتخابات مجلس المدينة في عام 2005، ولانتخابات البلدية في 2009، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.