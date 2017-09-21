بثينة شعبان : وسائل الإعلام المغرضة لعبت دوراً أساسياً في الحرب على سوريا

قالت المستشارة السياسية والإعلامية لبشار الأسد، بثينة شعبان، إن “صنع السلام وتأسيس مستقبل زاهر لسورية قد يكون أصعب من ربح الحرب”، مشيرة إلى أن “ما تعرضت له سورية خلال السنوات الماضية كان نتيجة مخطط صهيوني استعماري حاول استهداف قرارها المستقل”.

وخلال مشاركتها في حوار سياسي مع القيادات الحزبية في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، المغتصب للدولة والمجتمع، أوضحت شعبان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام «سانا»، أن وسائل الإعلام المغرضة لعبت دوراً أساسياً في الحرب على سورية من خلال التضليل الذي مارسته لبث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع ما يتطلب الوعي والتجذر في آرائنا وانتمائنا وثوابتنا وأفكارنا.

وقالت: «علينا أن نوجه بوصلتنا بناء على معرفة عميقة لأعدائنا وماذا يريدون منا وبثقة مطلقة بشعبنا وجيشنا وحلفائنا وأصدقائنا وأشقائنا».

وأشارت شعبان إلى أن سورية تتحالف مع دول صديقة التقت مصالحهم جميعاً في دحر الإرهاب الذي يشكل خطراً على العالم كله مبينة أن هذا التحالف مع صديق يؤمن بسيادة سورية وقرارها الوطني، على حد زعمها.