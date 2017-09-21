تركيا : إرسال قوات خاصة لتعزيز الوحدات على الحدود السورية

أرسل الجيش التركي وحدات من القوات خاصة إلى قضاء “ريحانلي” بولاية “هطاي” جنوبي البلاد، لتعزيز قواتها المنتشرة على الحدود مع سوريا.

ووصل رتل عسكري يقل وحدات من القوات الخاصة بكامل معداته العسكرية قضاء ريحانلي، ثم انتقل باتجاه الحدود السورية.

وبحسب مصادر أمنية، فإنالقوات الخاصة أرسلت لغرض تعزيز الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا.

يشار إلى أن الجيش التركي أرسل خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سوريا بولايتي كليس وهطاي جنوبي البلاد.

وتضمنت التعزيزات المرسلة دبابات ومدفعيات وناقلات جند مصفحة وآليات عسكرية وهندسية أخرى. (ANADOLU)