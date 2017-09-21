تركيا : الشرطة تبحث عن سوري طعن عديله بسكين أمام جموع الناس في وضح النهار باسطنبول ( فيديو )

قالت وسائل إعلام تركية، إن شاباً سورياً طعن عديله بسكين على مرأى من عشرات المواطنين، في مدينة اسطنبول.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، أول أمس الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، أن خلافاً نشب بين السوري وعديله، ما لبث أن تحول لشجار طعن فيه الثاني في حي زيتون بورنو، فيما لاذ الأول بالفرار.

ونقل المصاب إلى المستشفى بعد أن اتصل شهود العيان بالشرطة والإسعاف، وقد تلقى المصاب طعنات في صدره ووجهه.

وبدأت الشرطة عملية البحث عن الجاني، بمساعدة كاميرات المراقبة، فيما قالت الصحيفة إن سكان الحي فروا من المنطقة بمختلف الاتجاهات بسبب الخوف.

المصدر : Hurriyet