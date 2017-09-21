تطوير أنف اصطناعي يغني عن الكلاب المدربة

تمكن علماء من الجامعة التقنية الدنماركية من تطوير “أنف اصطناعي” قادر على استشعار المخدرات والمواد المتفجرة كأنوف كلاب الشرطة المدربة.

وحول هذا الاختراع قال العلماء في حديث للصحافة إن “الأنف الاصطناعي يعتبر أداة متعددة الاستخدامات يمكن استعمالها في العديد من المجالات. يمكننا الاستفادة منه للقيام بمهام كلاب الشرطة لاكتشاف المتفجرات أو المواد المخدرة، كما يمكن استعماله للأغراض المدنية كتحديد نوعية الأغذية كالأجبان والأسماك وحتى معرفة جودة الخمور”.

وأوضحوا وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية أن “آلية عمل الجهاز تعتمد مبدأ القياس الطيفي واللوني لجزيئات الهواء، حي يقوم الجهاز بتحديد المواد الموجودة في هواء الغرف أو الصناديق المغلقة عن طريق قياس التغيرات التي تطرأ على أطياف موجات الضوء في الهواء كل 15 ثانية، لذا يمكن استخدامه من قبل موظفي الشرطة والجمارك لفحص محتويات الأكياس والصناديق أو حتى حاويات الشحن التي تستخدم لنقل البضائع على متن الشاحنات والسفن والطائرات”.

يذكر أن الكلاب المدربة أو ما يطلق عيها بالكلاب الشمامة تعتبر من أنجح الوسائل التي يستخدمها العسكريون أو رجال الشرطة لاكتشاف المخدرات والمواد المتفجرة في المطارات والأماكن العامة، وذلك لقدرة أنوفها الفائقة على تمييز المواد المدربة على اكتشافها، حتى أن بعض الأطباء في السنوات الأخيرة بدأوا بالاعتماد على تلك الكلاب في تشخيص الأمراض، حيث أكدوا أن أنوفها قادرة على استشعار وجود المرض عن طريق الهواء الذي يخرج مع زفير الإنسان.