تطوير أول بخاخ ثلاثي العلاج لداء الانسداد الرئوي المزمن

نالت شركة جي أس كي البريطانية للصناعات الصيدلانية موافقة الحكومة الاميركية على بخاخها ثلاثي العلاج لحالة مزمنة من امراض الجهاز التنفسي.

ويجمع الدواء تريليجي أليبتا Trelegy Ellipta ثلاثة عقاقير لعلاج المصابين بداء الانسداد الرئوي المزمن. وسيكون بخاخ الشركة الجديد اول علاج ثلاثي يؤخذ مرة في اليوم لهذا المرض.

واصدرت ادارة الغذاء والدواء الاميركية موافقتها على تسويق البخاخ في الولايات المتحدة فيما أعلنت شركة جي أس كي ان الدواء سيكون متوفراً للمرضى في وقت قريب، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، ويأتي هذا النجاح الذي حققته اكبر شركة بريطانية للصناعات الصيدلانية بعد ان اعلن علماء في وكالة الأدوية الاوروبية تزكيتهم للبخاخ ومن المتوقع ان تصدر الوكالة الاوروبية موافقتها عليه خلال الاسابيع المقبلة.

وتقدر شركة جي أس كي ان زهاء ربع المصابين بداء الانسداد الرئوي المزمن يستخدمون الأدوية الثلاثة منفردة لعلاج حالتهم وتأمل بأن يلاقي منتوجها الجديد اقبالا واسعاً ويكون بديلا أسهل.

وتراهن الشركة على منتوجها الجديد لدعم موقعها في سوق العقاقير الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي بعد التحديات القوية التي واجهتها مبيعات دوائها آدفير Advair من شركات منافسة في اوروبا تسببت في هبوط هذه المبيعات بنسبة 13 في المئة خلال النصف الأول من عام 2017.

وتأمل شركة جي أس كي ان يبقيها البخاخ الجديدة متقدمة على منافسين اقوياء مثل شركة استرا زينكا وشركة نوفارتيس.