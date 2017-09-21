تعرف على اللاعبين المرشحين لأفضل تشكيلة في العالم

تعرف على اللاعبين المرشحين لأفضل تشكيلة في العالم

أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) والاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، قائمة من 55 لاعباً مرشحاً لدخول قائمة من 11 لاعباً تمثل “منتخب العالم لعام 2017″، وجاء على رأس المرشحين #ليونيل_ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار.

وأوضح فيفا أنه سيجري حسم القائمة النهائية، التي تضم 11 لاعباً، من خلال تصويت لاعبي كرة القدم في العالم، والذي يشارك به أكثر من 24 ألف لاعب له حق التصويت على اختيار الأفضل من موسم 2016-2017.

وجاء النجم البرتغالي رونالدو على رأس 13 لاعباً ضمتهم قائمة المرشحين من نادي ريال مدريد كما ضمت ميسي نجم برشلونة و7 من زملائه بالفريق، بالإضافة إلى زميله السابق النجم البرازيلي نيمار الذي انتقل أخيراً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

كذلك ضمت القائمة 7 من لاعبي بايرن ميونخ بطل ألمانيا وكذلك لاعبه السابق فيليب لام، القائد السابق للمنتخب الألماني، والذي اعتزل.

وسيجري الإعلان عن تشكيلة منتخب العالم خلال حفل جوائز فيفا في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر الإعلان غداً الجمعة، عن قائمة المرشحين لجوائز فيفا، ومنها جائزة أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعبة. ( DPA )