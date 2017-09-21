تهديد إسرائيلي لنصر الله .. ” هدف مشروع “

هدد وزير الأركان الاسرائيلي غادي #ايزنكوت بحرائق عدة في المواجهات المقبلة في شمال اسرائيل، محذراً من يقترب من حدود اسرائيل بأنه يعرض نفسه للخطر، ولافتاً الى أن حزب الله “شبه جيش مع عناصر ومركبات كثيرة” وهو العدو الذي يقلق الجيش الإسرائيلي أكثر من أي عدو آخر.

وقال في مقابلة في صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “أنا لا أحب التهديد والإدلاء بتصريحات. لقد قمنا بتحسين قدراتنا بشكل كبير، وحتى المخابرات، منذ عام 2006. ليس لدي أي شك في قدرة الجيش الإسرائيلي على هزيمة حزب الله والحد قدر الإمكان من الكلفة التي ستدفعها الجبهة الإسرائيلية” في أي حرب مقبلة.

وأضاف: “حاولنا أن نصيب #نصر _الله في بداية الحرب. هاجمنا المبنى الذي كان منزله والمبنى الذي كان مخبأه. طوال الحرب حاولنا تحديد موقعه. وهو يعرف لماذا كان يعيش في المخبأ لمدة 11 عاما. هو لا يجرؤ على الاستدارة، وكان رجل مثيراً للإعجاب في لبنان. وهو يعرف لماذا يعيش في الظلام “.

وأكد أن خطابات نصر الله لا تؤثر على إسرائيل، وأن نصر الله المتواجد في ملجأ هدف شرعي للاغتيال وأن إسرائيل تراقب عن كثب ما يقوم به الحزب وتعرف جيدا ماذا يفعل.

وأقر إيزنكوت بأن “حزب الله اكتسب خبرة في السنوات الماضية في القتال لا يستخف بها”، كما حصل على دعم هجومي واكتسب وسائل جمع معلومات، مضيفاً أن “حزب الله هو العدو الذي يقلقنا أكثر من أي عدو آخر حولنا”، لافتاً إلى أن “الأمر المستجد في لبنان في السنة الماضية هو العنوان السياسي اللبناني، انتخاب سعد الحريري كرئيس للحكومة والرئيس ميشال عون”.

وعن المعركة الأخيرة في القلمون، قال ايزنكوت: “هذا الأسبوع تباهى رئيس الأركان اللبنانية بالنصر في القلمون، وقال نحن سنأتي الآن لفرض مسؤوليتنا في الجنوب”، مشيراً إلى أنه “وبعد وقت قصير من اطلاق نصر الله ورجاله عند الحدود تصريحات عدائية، سافر الحريري الى الولايات المتحدة وسمع هناك طلباً بفرض مسؤولية الدولة اللبنانية”.

وفي الموضوع السوري – الإيراني أوضح ايزنكوت أنه “إذا ما حصل تمركز إيراني في سوريا فإن ذلك سيكون بشرى سيئة لكل المنطقة”، مضيفاً: “نحن أبلغنا بأننا لن نقبل بتمركز إيراني قرب إسرائيل، هذه مصلحة إسرائيلية واضحة يتم التعبير عنها ليس فقط بالكلام إنما بالأفعال أيضاً”.

يديعوت أحرونوت – النهار اللبنانية