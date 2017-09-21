جامعة سعودية تقول إنها ستقيل أكاديميين يشتبه بأن لهم صلات بالإخوان المسلمين

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إحدى أكبر الجامعات الحكومية في السعودية، أنها ستقيل “متعاقدين” يشتبه بأن لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين وهو ما يزيد المخاوف من أن الحكومة تشن حملة على منتقديها في الأوساط الأكاديمية.

ويقول نشطاء وجماعات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت نحو 30 من رجال الدين والمثقفين وغيرهم في الأيام العشرة الماضية فيما وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها “حملة منسقة على المعارضة”.

ولم تعترف السلطات صراحة بالاعتقالات التي تأتي وسط تكهنات واسعة – ينفيها مسؤولون – بأن الملك سلمان سيتنازل عن العرش لابنه الأمير محمد وفي ظل تفاقم التوترات مع قطر التي تتهمها الرياض بدعم إسلاميين من بينهم الإخوان المسلمون.

وأوصى مجلس إدارة الجامعة في بيان بعدم تجديد عقود “بعض المتعاقدين السعوديين وغير السعوديين ممن هم متأثرين بفكر تنظيم الإخوان الإرهابي”.

ولم يذكر البيان الذي نشر على الانترنت أمس الثلاثاء أسماءهم أو عددهم.

وقال البيان إن هذه الخطوة “تهدف إلى حماية العقول الناشئة والطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من تلك الأفكار الحزبية المنحرفة والتوجهات الخطيرة الضارة والمدمرة”.

وصنفت السعودية الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في عام 2014 ووضعتها في قائمة سوداء تضم أيضا جماعات متشددة مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.(REUTERS)