حجاب : مستعدون للتحرك عسكريا نحو دير الزور و إدلب

حجاب : مستعدون للتحرك عسكريا نحو دير الزور و إدلب

أعلن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، استعداد الهيئة لإرسال قوات من “الجيش السوري الحر” إلى دير الزور خلال أيام، وأكد دعم أي عملية عسكرية لتركيا و”الجيش الحر” بإدلب.

وندد حجاب في تصريحات أوردتها قناة “الجزيرة” بموقف بعض مجموعات المعارضة السورية الداعي لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد بدعوى “الواقعية السياسية”.

وقال حجاب إن هناك مجموعة في المعارضة تنادي بالقبول ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد أثناء المرحلة الانتقالية.

وكان حجاب قد التقى في نيويورك أول أمس الثلاثاء، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط أليستر بورت، وأكد عقب اللقاء التزام المعارضة السورية بالحل السياسي والانتقال السياسي الحقيقي والكامل.

واعتبر حجاب أن الحل السياسي، هو الطريق الوحيد للاستقرار في سوريا والمنطقة ونهاية الإرهاب في العالم.(RT)