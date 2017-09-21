حلب : ” باص نقل داخلي ” يدهس شاباً خلال تسابقه مع أصدقائه مرتدياً الـ ” باتيناج ” ( صور )

قالت وسائل إعلام موالية إن شاباً يبلغ مت العمر 17 عاماً، توفي جراء حادث أليم في حلب، يوم الأربعاء.

وذكرت “قناة شامنا” الموالية، أن الحادث وقع “تمام الساعة الثامنة حيث قام سائق باص للنقل الداخلي بدهس الشاب أثناء عبوره الشارع المحاذي لنقابة المهندسين بحي المحافظة”.

وكان الشاب “حمزة درمش” يتسابق مع أصدقائه مرتدياً حذاء مدولباً (باتيناج)، عندما دهسه الباص، لتقوم شرطة المرور بإسعافه إلى مستشفى الرازي.

وتعرض درمش لكسر في الجمجمة جراء الحادث، ما أدى لوفاته على الفور.

وتم احتجاز سائق الباص في قسم شرطة الشهباء للتحقيق معه.