دييغو كوستا يبيع جميع سياراته في لندن !

صعد النجم الإسباني #دييغو_كوستا من حدت أزمته مع ناديه #تشيلسي ، ببيعه جميع سياراته في العاصمة الإنكليزية #لندن ، في رسالة منه إلى عدم رغبته العودة مرة أخرى، وإصراره على الانتقال إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن كوستا أوكل بيع سياراته الثلاث- مرسيديس، و بي أم دبليو، و رانج روفر- إلى شخص مقرب منه في لندن.

ولم يعد كوستا من إجازته للالتحاق بتدريبات فريقه، مفضلاً البقاء في موطنه الأصلي البرازيل، لحين إتمام الاتفاق بين الـ”بلوز” و”الروخيبلانكوس”، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، ويرغب أتلتيكو التعاقد مع هدافه السابق، لكن إدارة تشيلسي تفضل بيع اللاعب إلى أحد أندية الدوري الصيني، حيث يعود عليها بفائدة مادية أكبر.

وكان مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، أبلغ كوستا عبر رسالة “واتساب”، بأنه خارج حساباته في الموسم الجديد، ما اعتبره الهداف الإسباني إهانة له.

وأتم كوستا 100 يوم بعيداً عن الملاعب، منذ فوز إسبانيا على مقدونيا 2-1 في تصفيات كأس العالم.