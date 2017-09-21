رئيس فنزويلا : ترامب يريد اغتيالي

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعد خططا لاغتياله.

واتهم مادورو الأربعاء بالتوقيت المحلي في كاركاس رئيس البرلمان الفنزويلي المعزول، جوليو بورجيس، بالتورط في مؤامرة في هذا الاتجاه وقال مخاطبا بورجيس: “أحملك أنت، جوليو بورجيس، المسؤولية عن أي شكل من أشكال العنف ضد الدولة وعن أي محاولة لإنهاء حياتي بأمر من الرئيس دونالد ترامب”.

وقال مادورو إنه يعلم أن هناك أمرا بذلك من المكتب البيضاوي.

ويشار إلى أن بورجيس توجه للولايات المتحدة أكثر من مرة للدعوة لدعم المعارضة الفنزويلية التي تتهم مادورو بتحويل البلاد ذات الاحتياطي النفطي الأكبر في العالم إلى ديكتاتورية.

كما التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بورجيس قبل أسبوعين في برلين.

وعلى الرغم من استحواذها على أكبر احتياطي نفطي في العالم، تعاني فنزويلا من أعلى معدل تضخم في العالم ونقص حاد في السلع الأساسية والأدوية وأزمة اقتصادية تفاقمت بسبب انخفاض أسعار النفط.

وهاجم ترامب مادورو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء واصفا إياه بالديكتاتور وأمر بفرض عقوبات على نظام مادورو.

وكان مادورو قد ألغى سلطة البرلمان وعين مجلسا فوق كل أجهزة الدولة يتخذ جميع القرارات الهامة وذلك عقب احتجاجات راح ضحيتها أكثر من 120 قتيلا.

كما فرض مادورو عقوبات مشددة على السياسيين المعارضين تصل للسجن 50 عاما في حالة الخيانة والدعوة للعنف.

ويحمل مادورو رئيس البرلمان المسؤولية عن القتلى في حين اتهم تقرير للأمم المحتدة أجهزة الأمن الفنزويلية باستخدام العنف المفرط لقمع المظاهرات. (DPA)