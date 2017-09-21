رئيس كاتالونيا : لن نقدم أي تنازلات لمدريد في مسألة الاستفتاء

رئيس كاتالونيا : لن نقدم أي تنازلات لمدريد في مسألة الاستفتاء

أعلن رئيس إقليم كاتالونيا الإسباني كارليس بوتشديمون أن حكومته لن تقدم أي تنازلات للحكومة المركزية في مدريد في مسألة الاستفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا.

وأكد بوتشديمون في مقال نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية الخميس أن سكان كاتالونيا لن يتخلوا عن إجراء الاستفتاء و”سيستعملون حقهم في اتخاذ القرارات في استفتاء 1 أكتوبر، مهما كانت خطوات الحكومة المركزية”.

ودعا الزعيم الكاتالوني سكان الإقليم إلى استخدام الوسائل السلمية فقط، وقبل كل شيء المشاركة في عملية التصويت.

كما دعا بوتشديمون المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الإقليم ذي الحكم الذاتي “من أجل الدفاع عن الديمقراطية والقيم الأوروبية الحقيقية”.

هذا، وشارك عشرات الآلاف من سكان كاتالونيا في وسط برشلونة مساء الأربعاء، في مظاهرة نُظمت، بعد عمليات تفتيش واحتجاز في هذا الإقليم، دعما للاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات كاتالونيا تعتزم إجراء الاستفتاء في 1 أكتوبر، وهو أمر أعربت الحكومة المركزية الإسبانية عن معارضتها له وعدم الاعتراف به.(RT)