روسيا اليوم : الدفاع الروسية توجه تحذيرا حازما للقوات الأمريكية في سوريا

وجهت وزارة الدفاع الروسية، تحذيرا حازما وشديد اللهجة، للقوات الأمريكية، طالبتها فيه بوقف عمليات قصف مواقع الجيش السوري في محيط نهر الفرات بالقرب من دير الزور بسوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، انه تم إبلاغ ممثل قيادة القوات الأمريكية في قطر، بلهجة حازمة وحاسمة، بوجوب وقف جميع محاولات قصف مواقع الجيش السوري من المناطق التي تتواجد فيها القوات الأمريكية الخاصة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات.

وذكرت القيادة العسكرية الروسية، أنه تمّ فتح النار مرتين مؤخرا، وجرى قصف كثيف براجمات الصواريخ وقذائف الهاون، لمواقع الجيش السوري قرب نهر الفرات، من منطقة تسيطر عليها القوات الأمريكية الخاصة، وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل قوات الدفاع الذاتي الكردية عمادها.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، عن أن ” قوات العمليات الخاصة الروسية، تقوم بمهام قتالية إلى جانب الجيش السوري في هذه المناطق المستهدفة، بهدف القضاء على مسلحي داعش هناك”.

وكانت الأركان الروسية قد أعلنت يوم الأربعاء 20 سبتمبر / أيلول الجاري، أن مسلحي منظمة إرهابية أخرى، هي “جبهة النصرة”، قاموا بمحاصرة مجموعة من 29 عنصرا، من الشرطة العسكرية الروسية في محافظة إدلب، إلا أن هذه القوة تمكنت من فك الحصار والخروج من الطوق بفضل هجوم معاكس شنته قوات المظليين السوريين بدعم من القوات الجوية الروسية.

وأوضحت الأركان العامة الروسية، أن هدف المسلحين الإرهابيين كان أسر عناصر الشرطة العسكرية الروسية، وأن تنظيم هذا الهجوم الإرهابي والتخطيط له تم على يد مدربين أمريكيين، إلا أن البنتاغون نفى هذه المعلومات.(RT)