روسيا تهدد ” قوات سوريا الديمقراطية ” : سنرد إن كررتم استهدافكم لقوات النظام

اتهمت روسيا، الخميس، قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن بإطلاق النار على قوات النظام السوري بالقرب من دير الزور، وحذرت الجيش الأمريكي بالرد على أي حادث جديد من هذا النوع.

وصرح الجنرال إيجور كوناشينكوف من الجيش الروسي، في بيان، بأن «القوات السورية تعرضت مرتين لقصف كثيف من مدافع ومدافع هاون انطلاقا من مواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث ينتشر مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية والقوات الخاصة الأمريكية»، مضيفا أن أي محاولة جديدة من هذا النوع ستستتبع ردا «على الأماكن التي ينطلق منها إطلاق النار».(AFP)