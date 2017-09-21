زعموا أنهم من العراق عند طلبهم اللجوء قبل 11 عاماً .. ألمانيا : ترحيل أفراد عائلة أرمنية باستثناء أم منهارة و ابنة هاربة !

زعموا أنهم من العراق عند طلبهم اللجوء قبل 11 عاماً .. ألمانيا : ترحيل أفراد عائلة أرمنية باستثناء أم منهارة و ابنة هاربة !

حاول نحو 80 متظاهراً، مساء الاثنين الماضي، منع ترحيل عائلة مكونة من خمسة أفراد، من أرمينيا، بمدينة دريسدن، شرقي ألمانيا.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، الثلاثاء الماضي، عن ضابط الشرطة ماركو لاسكي (43 عاماً) قوله، بحسب ما ترجم عكس السير، “المديرية العامة في ساكسونيا أمرت بالترحيل”، إلا أن الشرطة عثرت على الأب (37 عاماً)، والأم (34 عاماً)، واثنين من الأطفال (6 و8 أعوام)، في حين لم تتمكن من العثور على الطفلة البالغة من العمر 10 أعوام.

وتم إدخال الأم إلى المستشفى، بسبب معاناتها من انهيار عصبي، فيما تم ترحيل زوجها مع الطفلين بالطائرة.

وانتقد مجلس اللاجئين في دريسدن هذا الإجراء وقال: “الأم تعاني من اضطراب اكتئابي وهي غير قادرة على السفر”.

وقالت الصحيفة، إن الأم كانت في الثالث من آب بالمحكمة بسبب خرق قانون الإقامة، وأشارت إلى أنها وزوجها قدما إلى ألمانيا عام 2006، وادعيا أنهما من العراق ولم يجلبا أوراقاً تثبت ذلك، ورغم ذلك تم رفض طلب اللجوء، وفشل أمر الترحيل بسبب الأوراق المفقودة.

وأوضحت أن الأسرة كشفت في عام 2015 عن هويتها الحقيقية، وطلبت اللجوء مرة أخرى، حيث قوبل طلبها بالرفض أيضاً، فيما حكمت المحكمة على المرأة بدفع غرامة قدرها 150 يورو.

وتبحث الشرطة الآن عن الابنة المفقودة وسيتم ترحيلها مع والدتها في وقت لاحق.

المصدر : BILD