سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 21 \ 9 \ 2017

21 سبتمبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الخميس 21 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18700
الدولار
509
 511
اليورو
605
 609
الليرة التركية 144 146
الدرهم الإماراتي 139 140
الليرة اللبنانية 0.338 0.340
الريال السعودي 136 137
الدينار الأردني 719 723

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