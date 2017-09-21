سيدة مصرية تقفز من الطابق الرابع هرباً من ” فأر ” !

سيدة مصرية تقفز من الطابق الرابع هرباً من ” فأر ” !

هرباً من #فأر وجدته في غرفة نومها قفزت سيدة مصرية من الطابق الرابع لتصاب بكسور خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقت بلاغاً من مستشفى المعلمين يفيد بوصول سيدة تدعى أميرة تبلغ من العمر 47 عاما مصابة بكسور خطيرة بالوجه والفكين والفخذين والحوض واشتباه في ارتجاج بالمخ وحالتها العامة سيئة.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن، وفق ما نقلت قناة العربية السعودية، أن السيدة فوجئت بفأر كبير الحجم داخل غرفة نوم شقتها التي تقع بالطابق الرابع في منطقة العمرانية بالجيزة فهربت منه وقفزت من شرفة الغرفة المطلة على الشارع ليفاجأ بها المارة تسقط أمامهم فاقدة للوعي.

وقام المارة والجيران بنقلها للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.