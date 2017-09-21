صفقة نيمار قد تتسبب بتغييرات جذرية في نظام انتقالات اللاعبين

صفقة نيمار قد تتسبب بتغييرات جذرية في نظام انتقالات اللاعبين

طالب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ( #فيفا )، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، ألكسندر سيفرين، بإحداث تغييرات في نظام انتقالات اللاعبين، وذلك بعد الصفقات القياسية التي شهدتها سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال سيفرين خلال اجتماع الجمعية العمومية ليويفا (كونغرس يويفا) إن “التعديلات مطلوبة بعد صفقات مثل انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو (266 مليون دولار)”.

وذكر سيفرين أن “إجمالي 93ر3 مليار يورو أنفقت خلال الفترة ما بين أول يونيو (حزيران) والأول من سبتمبر (أيلول) الجاري، وهو ما يفوق إجمالي ما أنفق طوال 2016.

وأشار سيفرين بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إلى أن “من بين الحلول المحتملة، تحديد سقف للرواتب وكذلك فرض ضرائب رفاهية وتقليص حجم الفرق وتقليل عدد صفقات الإعارة، مطالباً السياسيين بالمساعدة في إيجاد الحلول”.

أما إنفانتينو، الذي يحضر كونغرس يويفا كضيف، فقال إنه “يجب أيضاً تخفيض الأموال التي يحصل عليها المستشارون”.

وقال سيفرين: “الزخم قائم بالفعل، ولدي كل الرغبة لتحقيق ذلك، هذا هو هدفي، هناك ترسانة كاملة لتنظيم اللعبة بطريقة أفضل”.

ومن جانبه ، قال إنفانتينو: “آن الأوان لنتصدى جميعاً للنظام الحالي للانتقالات، من أجل المستقبل”.