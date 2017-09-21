طبيب آلي روسي يعالج أمراض القلب و الشرايين

كشفت شركة “شفابي” الروسية عن “الطبيب الآلي” من شأنه تشخيص #أمراض_القلب والأوعية الدموية. وتعتزم الشركة تطبيق هذا النظام ليشمل كافة مستشفيات روسيا ورابطة الدول المستقلة.

واخترعت شركة “شفابي” الروسية بصفتها فرعا في مؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية نظاما آليا أوتوماتيكيا من شأنه مراقبة وتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال ناطق باسم شركة “روستيخ” الروسية في حديث صحفي ، لوكالة “تاس” على هامش مؤتمر “بيوتيخ ميد” للتكنولوجيات الطبية إن النظام المذكور المسمى بـ “الطبيب الآلي” يقدم أوتوماتيكيا تشخيصا طبيا للمرض بناء على مخطط نبضات القلب، ويقترح أفضل طريقة للعلاج، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وأضاف أن تلك التكنولوجيا طبقت في 14 إقليما روسيا ودولة كازاخستان.

وأوضح الناطق أن نواة النظام تتكون من جهاز تخطيط القلب الكهربائي اللاسلكي له 12 قناة، ولديه قدرة على فك شفرة نتائج الفحص، وعلاوة على ذلك، تستخدم في نظام “الطبيب الآلي” تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القادرة على القيام بالتفسير الأوتوماتيكي لمخطط نبضات القلب.

ويمتلك النظام 500 ألف نموذج لمختلف مخططات القلب التي يقوم عليها التحليل والتشخيص الأوتوماتيكييْن وتقديم توصيات بأفضل علاج.

يذكر أن أوروبا قد باشرت في الوقت الراهن بتصميم مثل هذا النظام، في وقت تعمل روسيا على تصدير الجهاز الى دول أوروبية عدة.