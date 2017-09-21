طبيب كويتي يحذر من مخاطر البصمة الإلكترونية في الأجهزة الذكية

حذر الدكتور الكويتي محمد العنزي من البصمة الإلكترونية ، وقال إنها سبب مباشر للإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز“، الذي يعد من أخطر الأمراض.

واستند الدكتور محمد العنزي إلى دراسة طبية قال إنها أثبتت أن البصمة تتسبب في انتقال الكثير من الفيروسات الضارة و السامة كالتهاب الكبد الوبائي و الإيدز.

وطالب العنزي بضرورة إلغاء البصمة لما لها من أضرار صحية جسيمة على الإنسان، وفقًا لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية.

وأوضح خلال ندوة “البصمة وآثارها” التي عقدت بالكويت “أن مهنة المهندس والطبيب من أخطر المهن وسيعاني من يعمل بها من تطبيق نظام البصمة، ولهذا تجب إعادة النظر في آلية التطبيق، خاصة أن اللوائح المنظمة للعمل أعطت الحق للمسؤول المباشر بالتحقق من التزام الموظفين بساعات العمل، ولهذا فإن الإعفاء من البصمة لا يعني الإعفاء من ساعات العمل”.