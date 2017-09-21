كويتي يحول منزله إلى مزرعة “ ماريغوانا ” و مصنع لإنتاج المخدرات

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية القبض على مواطن أقدم على تحويل منزله إلى مزرعة لنبتة الماريغوانا المخدرة، مجهزة بأحدث التقنيات الزراعية.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن المواطن زرع في منزله حوالي 1000 شتلة من الماريغوانا بقصد الاتجار بها، وبعد تلقي معلومات حول ترويج المواطن للمخدرات، عمدت قوات الأمن الجنائي إلى مراقبته وتكثيف التحريات حوله، لتلقي القبض عليه بالقرب من مسكنه.

وعثرت قوات الأمن في منزله على معمل مجهز بالكامل بأحدث التقنيات، وآخر يحتوي محميتين مجهزتين بمعدات زراعية حديثة، وداخل كل محمية كمية كبيرة من القوالب البلاستيكية مختلفة الأحجام والأشكال مزروع بداخلها شتلات الماريغوانا المخدرة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من بذور الماريغوانا، وميزان حساس.

وعقب اعتراف المواطن بالتهم المنسوبة إليه، تم تحويله مع المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتنقل الصحف المحلية، بشكل شبه يومي، أخبارًا عن إلقاء القبض على متعاطين أو مروجين للمخدرات، في مؤشر خطير على تنامي الظاهرة في أوساط الشباب.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة ذاتها، أن قوات الأمن ألقت القبض على مواطنَين عشرينيَّين بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات (نوع كيميكال)، بعد امتناعهما عن الامتثال لأوامر قوات الأمن، والدخول معهم في مشاحنة منعًا لاعتقالهم وتفتيش مركبتهم، في منطقة الأندلس.

كما ألقت قوات الأمن في منطقة الفروانية القبض على مواطن بعد الاشتباه فيه وملاحظة ارتباكه بمجرد مشاهدة الدورية، ومحاولته الهرب، لتضبط معه مواد مخدرة (نوع ورنج بوكس) ،ويتبين أنه متعاطٍ وله سوابق.

وسبق أن أكد رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية، هاني زكريا، مؤخرًا، وجود أكثر من 70 ألف مدمن مخدرات في الكويت غالبيتهم من الشباب، مشيرًا إلى أن عددهم زاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 25%، وأن هناك أكثر من 7500 ملف مفتوح بمركز علاج الإدمان.

وتتصدى الكويت للمخدرات بجملة من القوانين الرادعة، تفرض السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات ،وغرامة لا تتجاوز 525 دينارًا (حوالي 1750 دولارًا) أو بإحدى العقوبتين كعقوبة للاتجار بالمخدرات.

كما يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 150 دينارًا (حوالي 500 دولار) أو بإحدى العقوبتَين، لتهم التعاطي أو الاستعمال الشخصي.