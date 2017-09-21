لهذه الأسباب .. لا تتسرع في تحديث هاتفك إلى ” آي أو إس 11 “

لهذه الأسباب .. لا تتسرع في تحديث هاتفك إلى ” آي أو إس 11 “

طرحت شركة “ #أبل ” الإصدار الجديد من نظام تشغيلها الأحدث “iOS”، الذي يقدم لمستخدمي الشركة العديد من المزايا والتحديثات الجديدة، التي ستجعل هواتفهم أفضل، وتجربة الاستخدام أكثر عملية وسلاسة، لكن هناك العديد من العوامل التي عليك أن تضعها في ذهنك قبل تحديث هاتفك.

وقت طويل للتحميل

سيحاول الجميع أن يقوم بتحميل تحديث “أبل” الجديد من خوادمها، في الوقت نفسه مع الأخذ في الاعتبار أن التحديث بحجم كبير، بالتالي ذلك سيجعل عملية التحميل تستغرق وقتًا طويلًا.

لذلك عليك أن تكون متفرغًا لذلك والتأكد من أنك لا تحتاج الهاتف في أي شيء عند التحميل.

مشكلات تقنية

كعادة تحديثات نظام تشغيل “iOS”، يأتي الإصدار الرسمي الأول محملا ببعض المشكلات التقنية، التي قد تتسبب في توقف هاتفك عن العمل ويؤثر ذلك بالتأكيد على استخدامك.

نسخة احتياطية

عليك أن تحتفظ بنسخة احتياطية من جميع بياناتك وملفاتك وصورك وفيديوهاتك على هاتفك، وذلك قبل أن تقوم بتحديث نظام التشغيل الخاص به لحماية هاتفك من المسح، في حال تم فقدان أحدها أو تلفه خلال التحديث.

شحن البطارية

تأكد من أن هاتفك مشحون بالكامل، أو قم بتحديث نظام تشغيل هاتفك خلال توصيله بكابل بالكهرباء.