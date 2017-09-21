متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية : ما زالنا في قاعدة التنف بسوريا .. و التقارير التي تتحدث عن انسحاب قواتنا ” غير صحيحة “

متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية : ما زالنا في قاعدة التنف بسوريا .. و التقارير التي تتحدث عن انسحاب قواتنا ” غير صحيحة “

قال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط إيريك باهون الأربعاء إن التحالف الدولي والقوى السورية الحليفة له مازالت تواصل مهماتها في المنطقة الحدودية السورية العراقية الأردنية انطلاقا من قاعدة التنف.

ونفى باهون في بيان التقارير التي تحدثت عن انسحاب هذه القوات، مؤكدا أنها غير صحيحة.

وأضاف أن التصريحات الروسية حول قيام الولايات المتحدة بمساعدة “جبهة النصرة” غير حقيقية على الإطلاق.

وجدد المتحدث موقف واشنطن من هذا التنظيم باعتباره مجموعة إرهابية إضافة إلى “جبهة الشام”، مشيرا إلى أن البنتاغون على استعداد لضربها في أي وقت.

وأشار باهون إلى أن النظام السوري سمح بإنشاء ملاذات آمنة لإرهابيي “القاعدة” الذين يواصلون تهديد الشعب السوري، موضحا أن الولايات المتحدة لن تتردد لحظة في ضرب هذا التنظيم في أي مكان أو زمان، حماية للأمن القومي الأميركي وللشركاء الإقليميين. (Alhurra)