محكمة بريطانية تحرم واين روني من قيادة سياراته الفاخرة

قضت محكمة #بريطانية بحرمان نجم المنتخب الإنكليزي #واين_روني من قيادة السيارات لمدة عامين، وبالتالي حرمانه من قيادة أسطوله من السيارات الفاخرة، التي يتخطى سعرها الملايين.

القرار جاء نتيجة إلقاء القبض على روني مخموراً أثناء القيادة. وشوهد يخرج من قاعة المحكمة أمس بينما كان يقود سيارته المرسيدس سائقاً مأجوراً، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، ويمتلك روني عدة سيارات فاخرة بما فيها أوستن مارتن ومرسيدس وكاديلاك ورانج روفر وبنتلي GT و BMW i8 و Audi Q7 و Mercedes Vito Van.

وقضت المحكمة بأن يمضي روني 100 ساعة في الخدمة المجتمعية خلال عام واحد. كما قضت بمخالفة مالية (85 جنيه استرليني) على نجم نادي ايفرتون البالغ من العمر 31 عاماً.

وكانت الشرطة اعتقلت روني وهو مخموراً أثناء قيادته سيارة فتاة تدعى لورا سيمبسون فجر الأول من شهر سبتمبر الحالي، وذلك بسبب عطل في ضوء سيارتها الخلفي، الأمر الذي أثار لغطاً كبيرا حول تواجده معها في هذا الوقت وأحرجته أمام زوجته التي انجبت منه 3 أولاد.

وفي بيان صحافي، اعتذر روني من زوجته “لسوء حكمه الذي لا يغتفر”، في حين قال محاميه للصحافيين الذين تجمعوا خارج قاعة المحكممة إن روني يشعر بأنه خذل عائلته كثيراً.