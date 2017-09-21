مدرسة سعودية تطرد طفلة بسبب شهرتها كممثلة و نجمة ” سناب ” !

رفضت مدرسة ابتدائية في بريدة أن تكمل الطالبة “ميار 9 سنوات تعليمها في مقاعد الدراسة، معللة السبب بأنها ممثلة ومشهورة في برامج التواصل الاجتماعي #سناب_شات و برنامج انستغرام، وانتشر هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعنوان #مدرسه_توقف_طالبه_لانها_ممثله .

وقالت والدة الطالبة ميار، إنها استغربت دخول ابنتها مع بداية العام الدراسي وتخبرها أن المدرسة ستفصلها، وطلبت منها البحث لها عن مدرسة أخرى بسبب أنها تمثل، بحسب وصف الطفلة.

وأشارت والدتها إلى أنها في البداية لم تصدق، وحسبت أنها مزحة ثقيلة إلا أن ميار أصرت على أن هذا الطلب من قبل إدارة المدرسة، وسيتم فصلها وحرمانها من التعليم .

وتضيف ذهبت في اليوم التالي للمدرسة لأتبين الأمر، وكانت الصدمة أنهم يطلبون مني أن أبحث عن مدرسة أهلية، وأن المدرسة تتعذر من وجود الطالبة فيها، وأن الطفلة ستنحرف في المتوسط، وأنهم لا يقبلون وجود مشاهير فيها.

وتواصل والدتها استغرابها من أن مجموعة من إدارة المدرسة اجتمعوا عليها للنصح والقبول، وأن المدرسة ستربي الطفلة والبعض منهم أصبح يستهتر بي ويتهكم، وفقاً لما اوردت قناة العربية، كما أن أحد الإداريات حاولت التهجم عليَّ، وقد منعتها مديرة المدرسة في تصرف استغربته كثيراً ومخيف لي ولابنتي.

وأردفت والدتها لم يقتصر الموضوع على هذا، بل ذهبت إحدى الإداريات للطفلة بالفصل وأجلستها في المقاعد الخلفية وعنفتها.

وتبين والدتها أنها حاولت مع إدارة المدرسة، وسألتهم عدة مرات هل أنتم مصرون على هذا الطلب وعدم دخول ابنتي المدرسة؟ فأجابوني نعم وأخبرتهم أني سأشتكي وأطالب ولم يتغير موقفهم تجاه ابنتي.

وقالت والدتها لا يمكن أن تستمر ابنتي في المدرسة بسبب ما تعرضت له، ولكني في المقابل يجب أن أخذ حق ابنتي من هذا التصرف.

وقالت والدتها إنها تكتب القصة القصيرة ومن هواياتها المحببة لها، وعملت على مقاطع قصيرة تظهر فيها ابنتها ميار بمعالجة كوميدية أحيانا، واشتهرت بهذه الطريقة.

كما قالت والدتها إنها بدأت منذ نحو أربعة أشهر وحققت مشاهدات عالية في تسجيل مقاطع قصيرة على برامج التواصل الاجتماعي.