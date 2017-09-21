مقتل 3 عناصر من القوات الروسية في دير الزور

مقتل 3 عناصر من القوات الروسية في دير الزور

قتل 3 جنود روس يوم الاثنين الماضي خلال اشتباكات عنيفة بين قوات النظام المدعومة من موسكو، وتنظيم داعش في محافظة دير الزور في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

ولم يصدر عن موسكو أي إعلان رسمي يؤكد مقتل الجنود الذي أعلن عنه تنظيم داعش أيضاً.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “قتل 3 جنود روس الاثنين في قرية مراط في ريف دير الزور الشرقي خلال الاشتباكات التي ترافقت مع هجوم انتحاري وإطلاق المتطرفين لقذائف”.

وأضاف المرصد أن جثث الجنود الثلاث موجودة “على الأرجح” مع تنظيم داعش.

ونشرت معرفات تابعة لتنظيم “داعش” صوراً قالت إنها لجثث قال إنها للعناصر الروس.