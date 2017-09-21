ملعب ” فودافون بارك ” بتركيا يحتضن ” السوبر الأوروبي ” نسخة 2019

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( #يويفا )، السلوفيني ألكسندر سيفرين، إقامة مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2019 على ملعب “فودافون بارك” بـ #إسطنبول التركية، معقل نادي #بيشكتاش بطل الدوري التركي.

وأوضح سيفرين، خلال اجتماع الجمعية العمومية في مدينة نيون السويسرية، أنه تقرر منح تركيا شرف استضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2019، للمرة الأولى في تاريخها.

واستضافت تركيا سابقاً، وتحديداً مدينة إسطنبول، المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2005 على ملعب “أتاتورك الأولمبي”، وفقاً لشبكة الخليج أونلاين، إضافة إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي سابقاً) عام 2009 على ملعب “أولكر” معقل نادي فنربهتشه.

وأضاف سيفرين أن ملعب “واندا متروبوليتانو” معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، على أن يستضيف الملعب الأولمبي في باكو بأذربيجان نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للعام ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا سيُقام على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف في الـ 26 من مايو 2018، في حين تقام المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي 2018 على ملعب “بارك ليون” في مدينة ليون الفرنسية قبل نهائي “ذات الأذنين” بـ 10 أيام.

وستكون المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الأوروبي 2018 على ملعب “لي كوك أرينا” في مدينة تالين بأستونيا في الـ14 من أغسطس.